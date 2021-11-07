Batı’nın kirli yüzü deşifre olmuştu: 216 bin cinsel istismar mağduru çocuklar için ‘af’ dilediler!

Törende piskoposlar tüm Katolik Kilisesi adına cinsel şiddet kurbanlarından ve ailelerinden af dilediklerini açıkladılar.

"216 bin rakamı sadece tespit edilebilenler"

216 bin rakamı sadece tespit edilen kurbanları kapsadığından gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Katolik Kilisesi'nin erkek ve kadın dini sınıfa evliliği yasaklamasının, kilise mensuplarının cinsel saldırı ve çarpık ilişkilerinin kaynağı olduğu belirtiliyor. Pek çok kesimden Katolik Kilisesi'nin mensuplarını evliliği serbest bırakması çağrısı yapılıyor.

Fakat Papa başta olmak üzere Katolik Kilisesi bu izni inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle reddediyor.





