Şahed İHA’larına karşı yeni hamle! ABD, Ukrayna’dan destek istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin Orta Doğu’da İran’ın 'Şahed' tipi insansız hava araçlarına karşı yürütülen mücadele için Kiev’den destek talep ettiğini açıkladı.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Ukrayna'dan, Orta Doğu'da İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı mücadelede destek talep ettiğini" belirtti.
Gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, "Gerekli kaynakların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.