  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aliyev’den çok sert İran açıklaması: Saldırı terör eylemidir, özür dilensin Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon Alman bakandan İran açıklaması! Son noktayı koydu Alçaklar fosforla saldırdı Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Nahçıvan Havalimanı’na saldırı! Kalleş İsrail çift taraflı mı oynuyor? İran’dan jet yanıt İsrail'in korkulu rüyası! Hürrem savaş meydanında İspanya’dan Doğu Akdeniz’de Rum yanlısı hamle! Kristof Kolomb fırkateyni yola çıkıyor
Dünya Şahed İHA’larına karşı yeni hamle! ABD, Ukrayna’dan destek istedi
Dünya

Şahed İHA’larına karşı yeni hamle! ABD, Ukrayna’dan destek istedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şahed İHA’larına karşı yeni hamle! ABD, Ukrayna’dan destek istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin Orta Doğu’da İran’ın 'Şahed' tipi insansız hava araçlarına karşı yürütülen mücadele için Kiev’den destek talep ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin İran’ın “Şahed” tipi insansız hava araçlarına karşı yürütülen mücadele kapsamında Ukrayna’dan destek istediğini duyurdu.

 

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Ukrayna'dan, Orta Doğu'da İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı mücadelede destek talep ettiğini" belirtti.

 

Gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, "Gerekli kaynakların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

'Acil' olarak talimat verdi! Ukrayna'ya gönderilen elektrik kesilecek
'Acil' olarak talimat verdi! Ukrayna'ya gönderilen elektrik kesilecek

Dünya

'Acil' olarak talimat verdi! Ukrayna'ya gönderilen elektrik kesilecek

Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti
Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti

Dünya

Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti

Ukrayna'nın AB üyeliği için reform hızı belirleyici olacak: Net bir tarih verilmedi
Ukrayna'nın AB üyeliği için reform hızı belirleyici olacak: Net bir tarih verilmedi

Dünya

Ukrayna'nın AB üyeliği için reform hızı belirleyici olacak: Net bir tarih verilmedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ne hale geldi dünya düzeni

amerika her tarafı yönetiyor korku nelere kadir amerikan senatosunda oylama yapıldı dün trumpun yetkileri kısıtlansınmı diye hayır oyu 53 evet oyu 47 cıkrtı trumpla devam
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23