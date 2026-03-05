  • İSTANBUL
İran’ın saldırısı kınandı! NATO’dan Türkiye’ye tam destek

İran’ın saldırısı kınandı! NATO’dan Türkiye’ye tam destek

NATO müttefikleri, İran’dan ateşlenerek Türkiye’yi hedef aldığı tespit edilen balistik mühimmat sebebiyle Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Türkiye’yi hedef alan balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından NATO müttefikleri konuyu görüşmek üzere toplandı.

 

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, İran'ın Orta Doğu ve ötesinde devam eden ve ayrım gözetmeyen saldırıları ışığında güvenlik ortamı hakkında bilgi almak üzere büyükelçiler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

 

“Ankara ile tam dayanışma içindeyiz”

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, "NATO müttefikleri, İran'ın dün Türkiye'yi hedef almasını şiddetle kınadı ve Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti." denildi.

Açıklamada, Rutte'nin İran'ın balistik füzesinin tespit edilmesini, izlenmesini ve başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan ortak çabalarından dolayı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) ve ilgili tüm müttefik personelini övdüğü aktarıldı.

 

NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun tüm operasyonel alanlarda güçlü kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "NATO durumu yakından izlemeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri, müttefik ülke liderleriyle ve bölgedeki NATO ortaklarının liderleriyle düzenli olarak temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

 

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

 

NATO Sözcüsü Allison Hart da AA muhabirine yaptığı açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtmişti.

