Sözde "özgürlük" ve "rejim değişikliği" naraları eşliğinde servis edilen kaos videolarının, aslında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında kaydedildiği belirlendi. Havai fişek patlamalarını ve sokak eğlencelerini "İran'da iç savaş" gibi göstermeye çalışan operasyon çocuklarının bu oyunu, görüntülerin orijinaline ulaşılmasıyla bir kez daha bozuldu.

Batı kendi pisliğini gizliyor!

İran üzerinden sahte videolarla kaos pazarlayan küresel medya çetesi, konu kendi kapılarının önündeki yangına gelince adeta "üç maymunu" oynuyor. Fransa sokaklarını savaş alanına çeviren işçi eylemleri ve ABD'deki ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) protestoları dünya kamuoyundan köşe bucak gizlenirken, İran'daki her kıvılcım dev bir yangın gibi servis ediliyor.

Batı'nın bu iki yüzlü tutumu, medya etiğinin nasıl ayaklar altına alındığını bir kez daha kanıtladı. Müslüman ülkeleri istikrarsızlaştırmak için her türlü yalanı mubah gören dış güçlerin, Berlin sokaklarındaki kalabalığı İranlı muhalifler gibi sunarak kamuoyunu yanıltma çabası sosyal medyada büyük tepki topladı. Uzmanlar, özellikle bölgedeki hassas dengeleri kaşımak isteyen Mossad güdümlü hesaplara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.