Gündem Batı'nın kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Berlin’deki yılbaşı kutlamalarını İran diye pazarladılar!
Gündem

Batı'nın kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Berlin’deki yılbaşı kutlamalarını İran diye pazarladılar!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İslam coğrafyası üzerindeki kirli emellerinden vazgeçmeyen Siyonist İsrail, Mossad ve Batılı suç ortakları, sosyal medya üzerinden yeni bir dezenformasyon dalgası başlattı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve "İran’da rejim karşıtı göstericiler güvenlik güçleriyle çatışıyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kısa sürede gün yüzüne çıktı.

Sözde "özgürlük" ve "rejim değişikliği" naraları eşliğinde servis edilen kaos videolarının, aslında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında kaydedildiği belirlendi. Havai fişek patlamalarını ve sokak eğlencelerini "İran'da iç savaş" gibi göstermeye çalışan operasyon çocuklarının bu oyunu, görüntülerin orijinaline ulaşılmasıyla bir kez daha bozuldu.

Batı kendi pisliğini gizliyor!

İran üzerinden sahte videolarla kaos pazarlayan küresel medya çetesi, konu kendi kapılarının önündeki yangına gelince adeta "üç maymunu" oynuyor. Fransa sokaklarını savaş alanına çeviren işçi eylemleri ve ABD'deki ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) protestoları dünya kamuoyundan köşe bucak gizlenirken, İran'daki her kıvılcım dev bir yangın gibi servis ediliyor.

Batı'nın bu iki yüzlü tutumu, medya etiğinin nasıl ayaklar altına alındığını bir kez daha kanıtladı. Müslüman ülkeleri istikrarsızlaştırmak için her türlü yalanı mubah gören dış güçlerin, Berlin sokaklarındaki kalabalığı İranlı muhalifler gibi sunarak kamuoyunu yanıltma çabası sosyal medyada büyük tepki topladı. Uzmanlar, özellikle bölgedeki hassas dengeleri kaşımak isteyen Mossad güdümlü hesaplara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

