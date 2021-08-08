Batı’nın hasımlığı bugünün işi değil

Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, şunları dile getirdi:

Bizi şaşırtmıyorlar

“Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Batı’nın medyası ve Batı emperyalizmi hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi içine sindiremedi. Asıl sıkıntı Batı medyası ve emperyalizmine ülke içerisinde malzeme taşıyanlar ve ülke içerisinden sufle verenlerle alakalıdır. Batı’nın bu hasımlığı sadece bugünün işi değil. Osmanlı Devleti, Avrupa kapılarına dayandığı günden beri Müslüman Türk’e karşı Batı’nın tavrını çok açık ve net görüyoruz. Dolayısıyla Batı bizi şaşırtmıyor.”

Yeni bir psikolojik harple karşı karşıyayız

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, da şunları ifade etti: “Batı medyasının bu tutumu bizi şaşırtacak değil. Maalesef uzunca bir zamandır hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hem de AK Parti’ye karşı bir kara propaganda ile ‘psikolojik harp’ tarzı bir savaş yürütüldüğünü biliyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz son 9-10 seneye bakarsak çok yoğun bir şekilde bu tarz kampanyalar oldu. Hatta yoğunlaşarak arttı diyebiliriz. Özellikle, 15 Temmuz sonrası süreçte daha da farklı boyutlar kazandı. Medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonları ile yeni bir savaş tekniği uygulanıyor. Milletimizin bu konularda bilinçli davranması gerektiğini düşünüyoruz .”

