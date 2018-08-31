'Batı'nın ekonomik tehdidi bizi sindiremez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın bugünden daha güçlü olacağız. ve aynı zamanda da şu anda kara kuvvetleri Astsubay meslekyüksekokulunun mevcut tesisi de önümüzdeki yıllarda yapacağımız törenlerde çok daha güzel olacak ve bütün velilerimiz o ihtşamla birlikte o törene katılacak. Kardeşlerim bütün bu astsubay evlatlarımıza inşallah artarak başarılarının devamını diliyorum.