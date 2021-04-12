Batı’nın değil Türkiye’nin dediği oluyor

Harun Sekmen İstanbul

Bugün gelinen noktada üzerinde oyun kurulan değil, oyunu kuran ve oynatan süper güçlerin ligine çıkan Türkiye, hem kendi çıkarlarını hem de mazlum milletlerin çıkarlarını koruyor. Suriye meselesinde ABD ve Rusya’dan istediğini alan Türkiye, Karabağ’da Azerbaycan’ı zafere taşırken, Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarını haçlı konsorsiyumuna rağmen kararlılıkla koruyor.

Son Ukrayna krizine de el attı

Doğu Akdeniz’de Libya’dan sonra Mısır’ı da yanına almak üzere olan Türkiye, aleyhine kurulan tuzakları bir bir bozuyor. Darbeci Hafter’in yanında saf tutan İtalya ve Yunanistan’ı Libya’daki meşru hükümeti tanımaya zorlayan Türkiye, bölgedeki gücünü tüm dünyaya gösteriyor. Doğu Avrupa’nın önemli ülkesi Ukrayna, Rusya’nın tehditlerine karşı ilk önce Ankara’dan siyasi destek talep etmesi de Türkiye’nin aktifliğini gözler önüne seriyor. Afrika’da da eşine az rastlanır bir insani diplomasi örneği sergileyen Türkiye, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatları’nın daha aktif çalışması adına öncü rol oynuyor.

Akit’e konuşan dış politika uzmanları, Türkiye’nin dünya siyasetine yön veren bir ülke olduğunu ve artık ciddi bir güç merkezi olduğunu kaydettiler. Stratejist Murat Akan, şunları dile getirdi:

Tezlerimizi dünya kabul ediyor

“Eskiden güç dengeleri gözetirdik. Bugün sadece kendi çıkarlarımızı gözetiyoruz. Bu proaktif dış siyasetin eseridir. Bugün Türkiye sadece Anadolu’da değil Adriyatik’ten Çin’e kadar geniş bir coğrafyada aktif. Saman ithal ediyoruz diyenlere bunu anlatamasak da gerçek bu. Doğu Akdeniz’de tüm dünya Türkiye’ye karşıydı ama tezlerini hepsine kabul ettirdi. Ülkemiz kararlı bir dış politika yürütüyor. Türkiye güçlendikçe karşısında farklı bloklar çıkarılıyor. Hepsinin planlarını boşa çıkartıyoruz. Türkiye güçlendiği, kendi başına blok oluşturduğu için yalnızlaştığı sanılıyor. Bugün savunduğumuz tezler bütün coğrafyalarda kabul görüyor. ABD’ye Rusya’ya Çin’e rağmen adım atmak kolay değildir. Türkiye bunu başarmış rüşdünü ispat etmiştir.”

Ankara ne derse o!

USTAD Başkanı Ahmet Akgül de, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye, yürüttüğü kararlı dış politika sayesinde bugün uluslararası siyasetin en gözde ülkesi olmuştur. Tabii masadaki bu başarı sahadaki kararlılık ve güçle doğrudan orantılıdır. Bugün Türkiye’nin hakkını arayıp da alamadığı tek bir yer yoktur. Suriye’de, Kafkasya’da, Doğu Akdeniz’de hep Türkiye’nin dediği olmuştur. Tabii bütün bunlar ilkeli bir siyasetin neticesidir. Duruma göre değil ilkelere göre hareket edilmiştir. Bu tutarlılık da zamanla meyvelerini verdi. Türkiye sadece kendi hakkını değil mazlum milletlerin de hakkını savunmuş ve istediğini almıştır.”