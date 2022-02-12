Batılıların Filistin talimatı ortaya çıktı

BBC, Washington Post, Deutsche Welle gibi önemli yayın kuruluşları çalışanlarına “Filistin diye bir devlet yok, ‘Filistin ve Filistin devleti’ tabirini kullanmayın” şeklinde brifing verirken, CBC ise “Filistin haritası göstermeyin” talimatı verdi.

Filistin devletini yok saymak, İsrail’in uyguladığı işgal ve ilhak politikalarının üzerini örtmek için çabalayan güdümlü Batı medyasının foyası ortaya çıktı. Kanadalı gazateci Davide Mastraci’nin yaptığı araştırma, Batı medyası’nın Filistin’e karşı taraflı tutumunu gözler önüne serdi. Araşıtma sonucu hazırlanan raporda Washington Post (WP), Associated Press (AP), BBC, DW gibi Avrupa ve ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, çalışanlarına, “Filistin veya Filistin devleti” kelimelerini kullanmalarını ve Filistin haritası paylaşmalarını yasakladı.

Rapora göre, Amerika’nın önde gelen medya kuruluşlarından Assocaited Press, kurum politikası klavuzunda “Filistin” kelimesinin kullanımına ilişkin çalışanlarına katı talimatlar verdi. “Filistin bayrağı, Filistin otoritesi, Filistin Başbakanı gibi kelimeleri sadece uluslarası kuruluşlarla ilgili çalışmalarda, kuruluşların faaliyetlerinde geçiyorsa kullanın” uyarısında bulunan AP yönetimi, “Bağımsız bir Filistin devleti yok, bu yüzden Filistin ve Filistin devleti ifadelerini kullanmayın. Filistin toprakları için Batı Şeria veya Gazze’yi tercih edin” talimatını verdi.

Çalışmada Kanada’nın devlet adına yayın yapan resmî medya organı CBC’nin, “Modern bir Filistin devleti yoktur. Bu yüzden Filistin’e atıfta bulunmayın veya Filistin’i ülke olarak gösteren bir harita göstermeyin” brifingi ile çalışanlarına baskı yaptığı ifade edildi. İngiltere’nin en önde gelen ulusal medya kuruluşu BBC’nin ise çalışanlara, “Gazze ya da Batı Şeria’dan bahsederken Filistin dememelisiniz. O tarihi bir varlık” talimatı verdiği belirtildi.

Raporda Los Angeles Times’ın çalışanlarına, “Alıntıların dışında Filistin kelimesini kullanmayın” uyarısında bulunduğu belirtilirken, “yalnızca 1923’ten 1948’e kadar var olan tarihi bölgeyi tanımlamak için Filistin diyebilirsiniz” talimatını verdiği ifade edildi. Avustralya’nın devlet medya organı ABC’nin “Filistin” kelimesinin kullanımına ilişkin politikasının ise, “Filistin’i tek kullanmayın. Filistin toprakları diyoruz. Filistin sadece sıfat veya sıfat tamlamasıdır” şeklinde olduğu belirtildi.

Raporda Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle’in ise (DW), ülkenin Holokost nedeniyle Yahudilere karşı özel sorumluluğunu gerekçe göstererek çalışanlarına içeriklerde İsrail’i eleştiren yazılar yazmasını yasakladığı belirtildi.

DW muhabirlerine ve editörlerine “apartheid” kelimesini kullanmaması uyarısında bulunurken, İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmü haber yapmalarını yasakladı. Bununla birlikte DW yönetimi çalışanların “Filistin Devleti” ifadesini de kullanmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Yeni Şafak