Batılıların çocuk oyununa dikkat!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Orta Doğu, Asya ve Afrika’dan Avrupa’ya çeşitli yollarla göç etmeye çalışan sığınmacılar hayata tutunmaya çalışırken, batılı devletler, reşit olmayan ve ebeveynsiz çocukları ülkelerine almayı tercih ediyor. Son olarak Fransa, Midilli Adası’nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından adadaki 500 çocuğu kabul edeceğini açıkladı. Öte yandan; sadece Almanya’ya götürülen yaklaşık 9 bin mülteci çocuğun akıbeti ise bilinmiyor.

İnsani felakete yol açıyorlar!

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin, “Avrupa’nın sadece çocuk mültecileri kabul etmesinin en önemli sebeplerinden birisi de geldikleri kültürden uzaklaştırabilecek olmasıdır. Aynı yaş grubundaki aldıkları insanları kendi dillerinden, ırklarından uzaklaştırılan bilecek en kolay grup olduğu için tercih ediyorlar. Sonuç olarak belki bize karşı düşman olarak geriye döndürmek için hazırladıkları bir ortam olabilir. Bu durum üzücü. Aileleri ile birlikte çocukların kabul edilmemesi büyük bir eziyet. Batı’nın yaklaşımına bakarsanız özellikle Türk ve Müslüman ailelerin yurtdışında yaşayanların dahi çeşitli bahanelerle mahkeme kararlarıyla veya idari kararlarla çocukları alınarak yurtlara yerleştirilmesi, farklı dinden ailelerin yanlarına yerleştirilmesi suretiyle çok sıklıkla gördüğümüz için göçmenler için uygulananlar da bizi çok şaşırtmıyor. İnsani felakete yol açıyorlar” diye konuştu.

Oluşturdukları veritabanına göre insanları alıyorlar!

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “Batılı devletler, tarihi boyunca sömürüden, kandan ve insanların köleleştirilmesinden beslenmişlerdir. Varlıklarını devam ettirebilmek için insanlık adına yaptıkları hiçbir şey olmamış. Afrika’yı nasıl sörmürdüklerini, köleleştirdiklerini birazcık tarih okuyanlar bilir. Batılı devletlerin kabul ettikleri çocukların akıbetleri belli değil. Sığınmacı kabul ederken, çok sınırlı sayıda tutuyorlar. Oradan kendi işlerine yarayan kişileri alıyorlar. İnsanlık adına bir şey yapmadıkları için mülteci alımında bile kendi çıkarlarını koruyorlar. Ülkeler birçok şeyde veritabanı oluşturuyor. Veritabanına göre de kimlerden ne şekilde faydalanacağını organ olarak olsun, işgücü olarak olsun kendi çıkarları için ülkeye kabul ediyorlar” görüşünü dile getirdi.