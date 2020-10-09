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Gündem Batılı sosyete yaşam aileyi tarumar ediyor! Baba Erbil yatakta kızı Yasmin hovarda
Gündem

Batılı sosyete yaşam aileyi tarumar ediyor! Baba Erbil yatakta kızı Yasmin hovarda

Kokuşmuş magazin mahallesinin Batılı yaşam tarzının aile kavramını çöküntüye uğratığının son örneği Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den geldi. Yaptığı ahlaksız paylaşımlarla sosyete mahallesinde kendine köşeye kapmaya çalışan Yasmin Erbil, babasının ağır bir hastalık geçirmesine rağmen sürekli gece hayatında görüntülenmesinin tepkiye neden olması hakkında sorulan soruya “ne yapalım, ölelim mi?” diyerek şoke eden bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:00:00 -
Batılı sosyete yaşam aileyi tarumar ediyor! Baba Erbil yatakta kızı Yasmin hovarda

Kokuşmuş magazin mahallesinin Batılı yaşam tarzı aile kavramını çöküntüye uğratıyor. Bunun son örneği ise Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil tarafından tescillendi. Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksız paylaşımlarla kendine sosyete mahallesinde kendine köşe kapmaya çalışan Yasmin Erbil, yaptığı son açıklamayla seküler yaşama biçiminin aile kavramını nasıl tarumar ettiğini ortaya koydu. 

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ardından aylardır tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sözde eğlence merkezinin çıkışında babası ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

“Ne yapalım, ölelim mi?”

Yasmin Erbil, babasının ağır bir hastalık geçirmesine rağmen sürekli gece hayatında görüntülenmesinin tepkiye neden olması hakkında soru sorulunca “ne yapalım, ölelim mi?” diyerek cevap verdi. Erbil'in bu cevabı Batılı yaşam tarzının aile hayatını bitirdiği ve kokuşmuş magazin dünyasının insanların ahlakına vurduğu ağır darbeyi bir kez daha tescilledi. Yasmin Erbil'in bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Erbil'e sosyal medyadan çok sayıda tepki yorumu geldi.

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