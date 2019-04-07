Batılı hayat tarzı kanser yapıyor

ABD’nin Georgia eyaletindeki Augusta Üniversitesinde kanser alanında çalışmalarını sürdüren Doktor Hasan Korkaya, kanser araştırmaları çalışmalarını anlattı. ABD’ye geldikten kısa süre sonra 3,5 yaşındaki oğlunun kanser olduğunu, bu nedenle kanser çalışmalarına daha çok odaklandığını anlatan Korkaya, 2012’den bu yana Georgia eyaletinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Batı’daki alışkanlıklar öne çıkıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2013’te yayınladığı bir raporda kanser vakalarının en fazla gelişmekte olan ülkelerde artış gösterdiğinin ortaya çıktığını anımsatan Korkaya, “Bundan 20-30 sene önce Batı ülkelerindeki kanser oranları, diğer ülkelere nispeten çok daha fazlaydı. Şu anda kanser vakalarındaki artış özellikle Ortadoğu ve Asya’daki gelişmekte olan ülkelerin büyük şehirlerinde. Bu şehirlerde hem yeme içme hem de yaşam tarzı bakımından Batı’daki alışkanlıklar öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Kanser oranlarının 2030’da 2013’e göre iki katına çıkmasının beklendiğini belirten Korkaya, “2030’da gelişmekte olan ülkelerde özellikle de büyük şehirlerdeki kanser oranı, gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye gelecek. İşin acı tarafı o gelişmekte olan ülkelerdeki ölüm oranı daha fazla olacak çünkü hem gelişmekte olan ülkelerde muhtemelen ilk tanıyı koyma süresi çok daha fazla olacak hem de kanser tedavilerine ulaşmak daha zor olacak” dedi.

Kanser araştırmalarında Türkiye ileri seviyede

Türkiye’deki kanser çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Korkaya, “Özellikle son 10 yılda kansere olan ilgimden dolayı Türkiye’deki kanserle ilgili çalışan arkadaşların birçoğunu biliyorum. 15 yıl öncesine göre karşılaştırırsak şu anda Türkiye’deki araştırmaların çok daha iyi düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Çok daha güzel şeyler oluyor. Hatta buradaki birçok çalışmamızı da Türkiye’deki arkadaşlarla ortak yapıyoruz” diye konuştu.