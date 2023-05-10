Batı'nın Türkiye şubeleri düğmeye bastı! Seçimler öncesi kirli oyun yine devrede

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, bir yandan seçim ortamını geren provokasyonlarla diğer yandan da yurt dışı merkezli haber yayın organlarının algı operasyonlarıyla mücadele ediyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gösterilen miting alanı yerine keyfi bir noktada halka seslenmesi ve Millet İttifakı-HDP ilişkisini protesto eden grubu provoke etmesiyle yaşanan olaylardan sonra, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığı'nın silahlı ve sopalı saldırıya uğraması, HDP'lilerin Cizre ve Nusaybin mitinglerinden sonra polisi taşlaması, İzmir'de Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne düzenlenen saldırı ve HÜDA PAR'ın seçim standlarına yönelik saldırıları, Türkiye'nin büyük bir oyunla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Erdoğan'ı devirme hayaliyle hadsizlikte yarışıyorlar!

Öte yandan yurt dışı merkezli; BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Amerika'nın Sesi (VOA), Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe gibi yayın organları da Millet İttifakı'na destek verip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme hayaliyle algı operasyonlarına imza atarak seçim sürecine müdahil oluyor.

Türkiye için başörtüsü, doların artışı gibi önemli meselelerin özel dosyalar olarak çalışıldığı Türkiye uzantılı uluslararası mecralar, 14 Mayıs sürecinde de boş durmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme hayalleri ile skandal başlıklar kullanarak yine tepkileri üzerine çeken yurt dışı merkezli yayın organlarına ilişkin SETA, 2019 yılında yaptığı analizde önemli verileri paylaşmıştı.

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SETA raporunda delilleri ile anlatılmıştı!

SETA'nın son raporunda, "İlgili medya kuruluşları 15 Temmuz darbe girişimi, PKK’nın hendek terörü ve HDP’li milletvekillerinin tutuklanması, FKH ve ZDH, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı’nın açılışı ve son olarak Rahip Brunson krizinden sonra yaşanan ekonomik dalgalanma üzerinden ölçülmeye çalışılmıştır. Bu olaylar karşısında medya organlarının kullandığı haber dili ve yansıttığı bakış açısı incelenmiştir. CRI Türk haricindeki mecraların haberlerinde mevcut hükümet karşıtı bir haber dilinin benimsediği görülmüştür." tespiti aktarılmıştı.

SETA'nın "Türkiye’de yayın yapan popüler beş mecranın çoğulculuk prensibinden uzak, belirli bir kesimin sesini iletmeye yönelik yayın politikası uyguladığı hem haber içerikleri hem de çalışan profilinden anlaşılmıştır. Bu bağlamda daha güvenilir bir veri akışının sağlanması için hem medya organlarına hem de Türk hükümetine görevler düşmektedir." ifadeleri ile anlattığı Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı merkezli yayın organlarından olan BBC, 14 Mayıs'a giden süreçte Erdoğan karşıtı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

14 Mayıs'a giden süreçte taraflarını belli ettiler

Türkiye merkezli İngiliz BBC, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportajı, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ifadeleriyle kapağına taşıdı.

BBC, haberine "Tehlike birçok farklı biçimde gelir. Türkiye'nin uzun süreli lideri Recep Tayyip Erdoğan için tehlike bugün eski bir devlet memurunun (Kılıçdaroğlu) elleriyle yaptığı kalp emojisi şeklinde geliyor" cümlesiyle başladı.

2022 yılı sonunda yayınladığı haritada Türkiye'yi Arap ülkelerinden birisi gibi gösteren Independent Türkçe ile birlikte, Batı medyasının Erdoğan ile ilgili kullandığı hadsiz ifadeler şöyle:

Fransız Le Monde gazetesi: Eğer kaybederse, Erdoğan yetkisini bırakacak mı? Erdoğan döneminin sona ermesinin başlangıcını mı yaşıyoruz?

İngiliz The Guardian gazetesi Yıllar boyu süren kötü yönetim bir felaketi nasıl daha kötü hale getirdi?

Amerikan The New York Times: Depreme dayanıklı, yolsuzluğa değil! Türkiye'nin istenmeyen ölümleri

The Washington Post gazetesi: Despotizmin büyüyen gölgesi Türkiye seçimlerinin üstünde pusuda bekliyor.

İngiliz Financial Times gazetesi: Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor

Yine Batı'nın fonladığı Türkiye uzantılı medya kuruluşlarından bazılarının manşetleri şu şekilde: