Batıdan Filistin'e İsrail dayatması

İşgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kentinde son günlerde başta Avrupalıların dahil olduğu yoğun diplomasi trafiği yaşanırken, tek amaç Filistin’i İsrail’le masaya oturtmak ve Trump’ın planına razı etmek... Filistin yönetiminin merkezi Ramallah’a eylül ayı başından bu yana Avrupalı birçok isim gelip, Filistinli yetkilileri iknaya çalıştı. Kanada’nın Filistin Temsilcisi Robin Wettlaufer, İngiltere’nin Kudüs Başkonsolosu Philip Hall, Avrupa Birliği’nin (AB) Kudüs temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff , Almanya’nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistinli yöneticilerle görüşen bazı isimlerden. İlan edilen görüşmelerin çoğu Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hasan eş-Şeyh ve Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile gerçekleşti. Görüşmelerde İsrail’le müzakerelerin yeniden başlaması ve ABD Başkanı Trump’ın Filistin devletini yok sayan “Yüzyılın Anlaşması” adlı sözde barış planı. Filistin’in bu iki konuda şartları ve duruşu sabit olmasına rağmen görüşmelerde Filistin’in İsrail’le iş birliğine, müzakere masasına oturmaya ve ABD’nin planını kabule zorlandığı ifade ediliyor.

En büyük engel Filistin

Filistinli Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Halil Şahin, görüşmelerin hedefinin Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmenin önündeki Filistin engelinin aşılması olduğunu belirtti. Filistinlilerden açıkça istenen şeyin Yüzyılın Anlaşması’na dahil olmaları ya da haklarının tasfiye edilmesine sessiz kalmaları olduğunu dile getiren Şahin, söz konusu görüşmelerin ayrıca Filistin yönetimi üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıların, İsrail’le ilişkilerinde daha fazla gerginliğe yol açması endişesinden kaynaklandığını kaydetti.

Trump'a boyun eğmeyeceğiz

Şahin, görüşmelerle Trump’ın planı dahil olmak üzere eldeki bazı planlar üzerinden İsrail’le barış müzakerelerine devam etmeleri için Filistinliler üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ise buna karşı çıktığını ifade etti. Abbas’ın Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nebil Şaas da batılılarla yapılan görüşmelere ilişkin, bazılarının aklında başka düşünceler yattığını söyledi. Şaas, “Filistin’in tutumu net. Tehditlere rağmen değişim ya da alternatif söz konusu değil. Topraklarımızın işgalci İsrail’e ilhakını kabul etmeyeceğiz. Trump’ın talimatlarına boyun eğmeyi ve normalleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Müzakere için 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin geri dönüşünün sağlanması gerekiyor” dedi.