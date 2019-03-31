Batı’da Müslümana zulüm çığ gibi büyüyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yıllardır ifade ve din özgürlüğü diye bütün dünyaya ahkâm kesen Avrupa’da, Müslümanlara yönelik saldırılar artış göstermeye devam ediyor. İslamofobinin, ayrımcılığın ve terör eylemlerinin yükselişe geçtiği Avrupa ülkelerinde Müslümanlara yönelik 2019’un ilk çeyreğinde kayıtlara geçen ırkçılık ve nefret suçları yenilir yutulur cinsten değil.

2019 yılı Avrupa’da yaşanan İnsan Hak İhlalleri Raporu’ndaki veriler, gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Raporda Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde tek Müslüman Anaokulu olan El Nur Anaokulu’nun işletme ruhsatının iptal edildiği belirtiliyor. Yine Fransa’da Beziers kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerde başörtülü kadınların stant açmaları yasaklanmış. Raporda İtalya’nın Foligno kentinde bir ilkokul öğretmeni, Nijerya kökenli iki kardeşe yönelik sınıf ortasında, “Bakın bu siyah çocuk ne kadar da çirkin” şeklinde ifadeler kullandığı dikkat çekiyor.

Hollanda ve İsveç camileri hedef alıyor

Hollanda’da kendilerini “Batının İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar” olarak tanımlayan ırkçı bir grup, Ebubekir Sıddık Cami önünde İslam karşıtı gösteriler yaptığı ve Müslümanlara hakaret ettiği vurguladı. İsveç’te, U19 Kadın Milli Takımı’nın kalecisi Ronja Andersson, Müslüman olduktan sonra onlarca defa ağır tehdit ve hakarete maruz kaldığını ifade ediyor.