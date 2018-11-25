Batı’da makyaj paniği



Bilindiği gibi makyaj ürünleri kanser, kısırlık ve hormon dengesizliğine yol açabilecek kimyasallar içeriyor.

Rimel, far, fondöten gibi makyaj ürünleri kanser, kısırlık ve hormon dengesizliğine yol açabilecek kimyasallar taşımakta. Onun için bu malzemeleri yüzünüzde teninizde birkaç saat için bile olsa bulundurmamalısınız uyarıları yapılıyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Birleşik Krallık’ta 6 yaşındaki çocuklar için bile güzellik ürünleri ve salonları bulunabiliyor. EWG’nin 14-19 yaşındaki genç kızlar üzerinde yaptığı araştırmada, bu kızların kullandığı güzellik ürünlerinde, daha önceki araştırmalarda kanser ve hormon sorunlarına yol açtığı tespit edilen “phthalates, triclosan, parabens” gibi kimyasallara rastlandı.

Araştırmada, 10’lu yaşlardaki okul çağındaki kız çocuklarının günde 17 çeşit güzellik ürünü, biraz daha yetişkinlerin ise 13 çeşit ürün kullandıkları tespit edildi.