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Batı’da makyaj paniği

Merkezi Washington’da bulunan Çevre Çalışma Grubu (EWG) adlı kuruluşun yaptığı araştırmada, bir kadın ne kadar erken yaşta makyaj yapmaya başlarsa tehlikenin o kadar büyük olduğu belirtildi.

25 Kasım 2018 Pazar 15:21
Batı’da makyaj paniği


Bilindiği gibi makyaj ürünleri kanser, kısırlık ve hormon dengesizliğine yol açabilecek kimyasallar içeriyor.

Rimel, far, fondöten gibi makyaj ürünleri kanser, kısırlık ve hormon dengesizliğine yol açabilecek kimyasallar taşımakta. Onun için bu malzemeleri yüzünüzde teninizde birkaç saat için bile olsa bulundurmamalısınız uyarıları yapılıyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Birleşik Krallık’ta 6 yaşındaki çocuklar için bile güzellik ürünleri ve salonları bulunabiliyor. EWG’nin 14-19 yaşındaki genç kızlar üzerinde yaptığı araştırmada, bu kızların kullandığı güzellik ürünlerinde, daha önceki araştırmalarda kanser ve hormon sorunlarına yol açtığı tespit edilen “phthalates, triclosan, parabens” gibi kimyasallara rastlandı.

Araştırmada, 10’lu yaşlardaki okul çağındaki kız çocuklarının günde 17 çeşit güzellik ürünü, biraz daha yetişkinlerin ise 13 çeşit ürün kullandıkları tespit edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:21
  1. makyaj
  2. makyajın zararları

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