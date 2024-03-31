Batı yine bildiğiniz gibi... Ukrayna'da bir hastanenin bodrum katında bulundu! Bebeklerde de denemişler

Sputnik’in haberine göre; özellikle romatoid artrit tedavisine yönelik deneysel ilaç SB4’ün test edilmesi söz konusu olduğu anlaşılırken, belgeler bu ilacın, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF-α) adı verilen moleküllerin etkisini baskıladığını ve kullanımının çeşitli kanser türlerinin gelişme ihtimali oluşturduğunu ortaya koydu.

Belgelerden anlaşılacağı üzere, SB4 ilacını Biogen Idec Denmark İmalat ApS (Danimarka), Catalent Pharma Solutions (Belçika) ve Fisher Clinical Services UK Limited (İngiltere) üretiyordu, çalışmanın sponsorluğunu ise Güney Koreli Samsung Bioepis şirketi üstlenmişti.

Bulunan belgeler arasında Quintiles Ukraine şirketinin SB4 ilacının klinik denemelerini yürütmek üzere Ukrayna Sağlık Bakanlığı bilirkişi merkezi ve tıp kurumundaki etik komisyonu tarafından onaylanması için yapılan bir başvuru da yer alıyor. Şirketin, ABD’li dış kaynak ilaç şirketi Quintiles Transnational’ın bir alt işletmesi olarak kurulduğu anlaşılıyor.

Şubat 2013’te imzalanan bu başvuruya göre o dönemde ilacın Ukrayna’da 152 (daha sonra bu sayı 180’e çıktı), dünyada ise toplam 500’e yakın hasta üzerinde test edilmesi planlanıyordu.

SB4 ilacının testleri ile ilgili SB4-G31-RA projesinin periyodik özetinden anlaşıldığı üzere, Kasım 2013 itibarıyla araştırmalar için 285’i Polonya’dan, 143’ü Ukrayna’dan, 108’i Çek Cumhuriyeti’nden, 77’si Bulgaristan’dan, 60’ı Litvanya’dan, 37’si Güney Kore’den, 34’ü Meksika’dan, 17’si Macaristan’dan, 14’ü Kolombiya’dan ve 2’si İngiltere’den olmak üzere 777 hasta seçilmişti.

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Hastanenin bodrumunda bulunan, 2008-2016 döneminde oluşturulan belgelerin incelenmesi sonucunda numaralı ve isimsiz ilaçların insanlar üzerinde denendiği, ayrıca bir yaşın altındaki bebekler üzerinde de çalışmaların yapıldığını görülüyor.

Belgelerde ayrıca Pfizer (ABD), AstraZeneca (İngiltere, İsveç), Celltrion (Güney Kore), Novatris International AG (İsviçre, ABD), IQVIA (eski adıyla Quintiles and IMS Health Inc, ABD, İngiltere), Sanofi (Fransa), Galapagos NV (Belçika), Janssen Pharmaceuticals (şu anki Johnson & Johnson Innovative Medicine, Belçika), Abbott Laboratories (ABD), Covance (şimdi Labcorp İlaç Geliştirme, ABD), Merck KGaA (Almanya), Centocor Biopharmaceutical (Hollanda) gibi şirketlerin geçiyor.

Catalent Pharma Solutions ve Fisher Clinical Services UK Limited şirketlerinden Ukraynalı doktorlara iletilen teşekkür belgeleri de bulunan belgelerin arasında yer alıyor.