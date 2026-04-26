Batı Yaka'da hain saldırı

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Batı Yaka'da hain saldırı

İsrailli teröristler Batı Yaka'da yine saldırı düzenledi. Bir çift yaralandı. Öte yandan Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Duma köyüne gerçekleştirdiği baskında 27 yaşındaki bir genç uyluğundan kuşunla, 28 yaşındaki eşi ise yüzüne isabet eden şarapnelle yaralandı.

Yaralı çift tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinli "Devabişe" ailesine ait eve baskın düzenleyerek eşyaları tahrip ettiğini ve açtığı ateş sonucu yaralanmalar meydana geldiğini aktardı.

 

Öte yandan Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç yaralandı.

Filistin Kızılayı, gencin uyluğundan vurulduğunu, Ayrım Duvarı yakınında yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

+90 (553) 313 94 23