Batı Yaka'da Filistinlilere ait arazilere çöktüler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Batı Yaka'da Filistinlilere ait arazilere çöktüler

İsrail yönetiminin, Tubas ile Kuzey Ağvar arasında uzanan 1042 dönümlük araziyi yol inşaatı gerekçesiyle el koyduğu bildirildi. Filistinli yetkililer, bunun bölgenin coğrafyasını stratejik olarak değiştirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir adım olduğunu belirtiyor.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ile Kuzey Ağvar bölgesi arasında uzanan 1042 dönümlük araziye el koyduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban'ın konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Şaban, İsrail yönetiminin Tubas'ın kuzeyinden başlayıp Ağvar'a kadar 22 kilometre boyunca kesintisiz şekilde uzanan bir yol inşaatı için 9 ayrı yönerge çıkardığını dile getirdi.

Şaban, bu yolun, vatandaşların tarım yaptıkları ve hayvanlarını otlattıkları on binlerce dönümlük arazilere ulaşmalarını engelleyeceğini vurguladı.

Filistinli yetkili Şaban, "Yolun uzunluğunun, bunun kısa vadeli taktik bir rota olmadığını, aksine Kuzey Ağvar'ı işgal altındaki iç kesimlere bağlayan yeni bir hareket ekseni oluşturmayı, Tubas, Tamun ve Tayasir'i ayıran tarım arazileri üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı ve Filistin coğrafi bağlantısını kesmeyi amaçlayan stratejik bir koridor olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Konsey Başkanı, el konulan yaklaşık 1042 dönümlük arazinin sadece dar bir şerit değil, bölgenin coğrafyasının yeniden şekillendirilmesine, özellikle Tubas ile çevredeki Bedevi topluluklar ve tarım arazileri arasında tampon bölge oluşturulmasına olanak tanıyan geniş bir kuşak olduğunu vurguladı.

