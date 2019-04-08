Batı Yaka, Filistin’in! Türkiye’den işgalci İsrail’e sert tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Yaka’yı ilhak debileceklerini söylemesine Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Batı Yaka, uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu’nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da twitter’dan İngilizce, “Netanyahu’nun işgali meşrulaştırmak ve iki devletli çözümü baltalamak için seçim politikasını nasıl kullandığının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu ‘demokrasi’nin mi yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler tepki gösterecek mi, yoksa sessiz kalmayı sürdürecek mi? Hepsine yazıklar olsun” dedi.