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Gündem Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Gündem

Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında bugün fırtına beklenildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:26:00 -
Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın bugün Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

 Fırtınanın, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısında çarşamba gece saatlerinde, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında ise perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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