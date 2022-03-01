Batı uşaklarının oyununa gelmeyin

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’yi taraf olmaya zorlayan Haçlı uşaklarının “Montrö aktif edilsin, Boğazlardaki Rus geçişi sınırlandırılsın” sözleriyle Ukrayna’yı terk eden Batı’nın safında durmamızı istemesi tepki topluyor. Emperyalistler, denge politikası yürüten Türkiye’nin; Akkuyu, S-400, Suriye, Libya gibi meselelerde stratejik ortaklık yürüttüğü Rusya ile ilişkilerini sekteye uğratmak için yoğun çaba sarf ediyor. Her iki ülke ile siyasi, askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkileri bulunan Türkiye’nin stratejik ortaklığına ket vurma maksatlı argümanların Batı uşaklarının ülkemizi bataklığa çekmek için sarf edildiğine vurgu yapan stratejistler, Batı’nın istediği zaman çekip gidebileceğini ancak her iki ülkenin de bizim Mavi Vatan’daki komşularımız olduğuna işaret ediyor.

Türkiye'nin rotası doğru

Türkiye’nin ne Rusya’yı ne de Ukrayna’yı kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emk. Kd. Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları dile getirdi: “Bu savaşın nereye evrileceği belli değilken keskin bir sıçrama yapılırsa bundan en ciddi etkilenen Türkiye olur. Türkiye tarafsız konumunu korumak ancak barışın sağlanması yönünde gereken desteği vermeli ve veriyor da. Batılılar istiyor diye bir tavır almak zorunda değiliz. Avrupa ve ABD’nin hiçbir zaman güvenilir politika izlemediğinin açık örneğini Suriye’de gördük. FETÖ şebekelerinin Rus savaş uçağını düşürdüğü zaman gördük. Rusya’nın Türkiye ile savaşa girme durumu konuşulurken o dönemde Patriot hava savunma sistemlerini bu Batılı sahtekarlar ülkemizden alıp götürdüler. Bu ne kadar sahtekar ve ikiyüzlü olduklarının ispatı. Şimdi de Ukrayna’yı yalnız bıraktılar. Kiev yönetimini gazlayıp Rus ayısının üstüne attılar. Ölen Ukrayna’nın insanı. Savaşın son bulması için arabuluculuk vazifesini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu hadise, Türkiye’nin Dünya 5’ten Büyüktür tezinin ne kadar doğru ve haklı olduğunu gösteriyor. Batı artık Türkiye’ye hiza çizmeye çalışmak yerine doktrinlerine uymaya başlaması gerektiğini görmelidir.”

Montrö kozu bahane

ASSAM Başkan Yardımcısı Emk. Albay Ersan Ergür de, şunları ifade etti: “Türkiye’ye Montrö anlaşması gereği Ruslara Boğazların kapatılmasını istenmesinin temelinde neyin olduğunu iyi biliyoruz. Türkiye ile Rusya’nın ilişkilerini sekteye uğramasını istiyorlar. Bu açıdan Türkiye’nin doğrudan ‘Boğazları kapatıyoruz’ dememesi yerinde bir adımdır. Türkiye’nin Boğazları kapatması savaşın sonucuna etki eden bir adım olmaz. Çünkü Karadeniz’den Rusya’nın donanmalarıyla yapacağı taarruz ve çıkarmaları için Boğazdan geçişini gerektiren bir durum söz konusu değil. Suriye’de olan bir savaş gemisinin tekrar Rusya’ya dönmek istemesi kendi evine dönmesi manasına gelir. Bu durumda ‘Ben gemini senin evine göndermiyorum, Boğazı açmıyorum’ deme hakkı Montrö’ye göre yok. Montrö’yle ilgili spekülatif haberler yapılıyor.”

Denge politikası

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin ise şunları kaydetti: “Ukrayna-Rusya savaşı önümüze şu gerçeği seriyor, Batı; Türkiye’den umduğunu bulamadığından ve Erdoğan’ın da her geçen gün güçlendiğini gördüğünden yeni bir strateji uygulamak üzere düğmeye bastı. Haçlı ülkelerinin tavşana kaç tazıya tut misali bir oyun içerisine girdiğini görüyoruz. Bu ikili oyunda hem Ukrayna’yı etki altına almak hem de Türkiye ile Rusya ilişkilerini bozup bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu bir haçlı oyunudur. Akkuyu, S-400, Suriye, Libya gibi meselelerden çok rahatsız olan ve aramızı bozmaya çalışan Haçlı piyonları asla umduklarını bulamayacaklar. Türkiye’nin savunma sanayisinde gün geçtikçe kuvvetlenmesi ve milli yükselişi içimizdeki muhalefetle durduramayacaklarını anladıkları için Rusya ile aramızı bozmak için plan içine giriyorlar. Sanki bu yaşanan savaşta Türkiye’nin iki ülkeden birisini seçme mecburiyeti varmış gibi kirli bir planın içine çekmeye çalışıyorlar. Cesur ve ileriyi iyi görebilen muhteşem bir liderimiz var. Mavi Vatan komşularımız arasında denge siyasetini kuracak olan ülke Türkiye’dir, taraf değil arabulucu bir ülke konumunda. Batı piyonlarının kirli oyunlarına değil, her iki komşu arasındaki savaşı sonlandırmak ve dengeyi kurmak üzere Türkiye’nin önemi çok büyüktür.”