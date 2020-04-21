Batı uşağı Suud’dan Akit’e sansür

Veliaht Prens Muhammed bin Selman döneminde çizgisinden sapan Suudi Arabistan yönetimi, İslami medyaya yönelik başlattığı savaşını Akit’e kadar ulaştırdı. Suud yönetiminin Akit’in resmi internet sitesine erişim yasağı getirdiği ortaya çıktı.

Önce TRT ve AA, şimdi Akit

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı hunharca katleden, Anadolu Ajansı ve TRT Arabi’ye yasak getiren Suudi Arabistan Kraliyet yönetiminin medyaya yönelik baskısı devam ediyor. Arap yarımadasını dikta rejimiyle yöneten Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin keyfi uygulamaları hem bölgeyi hem de Müslümanları olumsuz yönde etkiliyor. Siyonist İsrail ve Haçlı Batı’yı memnun eden icraatlarıyla ümmete ihanet eden Suudi Arabistan yönetimi, TRT ve Anadolu Ajansı’nın ardından gazetemiz Akit’i hedef aldı.

Yayınlarıyla çeyrek asırdır zalimin Yavuz’u, mazlumun Yunus’u olan Akit’in resmi internet sitesi “yeniakit.com.tr”ye Suudi Arabistan’da erişim yasağı getirildiği belirlendi. Suudi Arabistan’dan Akit’e ulaşmaya çalışanların İngilizce ve Arapça olarak “Üzgünüz, talep edilen sayfa Kültür ve Enformasyon Bakanlığı düzenlemelerini ihlal ediyor” uyarısıyla karşılaştığı belirlendi. Yasağın Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından uygulandığına ilişkin ibarenin de yer aldığı sayfayla karşılaşan internet kullanıcıları, yeniakit.com.tr’ye ulaşamıyor.

İslâm düşmanlarına onay

Akit’e erişimi engelleyen Suud yönetimi, Türkiye’de İslam’a kin kusan yalan merkezlerine ise dokunmuyor. Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı’nın, Cumhuriyet, Odatv, Birgün, T24, Gazete Duvar gibi internet sitelerine hiçbir yaptırım uygulamadığı öğrenildi. Peygamber Efendimiz’e söven Charlie Hebdo karikatürlerinin yayımlayan din düşmanı Cumhuriyet gazetesinin web sitesine Suudi Arabistan’ın her yerinden erişim sağlanabiliyor. İhanet yayınlarıyla Türkiye’de engellenen karanlık Odatv de Suud’un onaylı internet adresleri arasında yer alıyor. Kızıl komünist çizgideki Birgün’ün İslam’a ve milli değerlere karşı yaptığı yayınlara da kutsal topraklardan her Müslümanın erişim sağlamasına Suud yönetimi onay veriyor.

Kaşıkçı’yı katleden caniler

Hür basına savaş açan Suudi yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı da evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018’de vahşice öldürmüştü. Suud makamları işledikleri bu cinayeti önce inkar etmiş, Türkiye’nin ve uluslararası toplumun baskısının ardından katliamı itiraf etmek zorunda kalmıştı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi ise hâlâ bulunabilmiş değil.