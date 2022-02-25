‘Batı uşağı muhalefet ülkeye bir şey katmaz’

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Batı hayranlığından vazgeçmesi için muhalefet partilerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile seslendi.

Özalan paylaşımında, “İçinden geçtiğimiz süreç, BATI'nın güvenilmezliğini bir kez daha teyit etti. Bu yüzden BATI hayranı ve uşağı muhalefet, Türkiye'ye hiçbir şey katamaz. Savunma sanayiinde devrim yapan ve sadece milli çıkarlarımızı savunan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, en büyük şansımızdır” dedi.