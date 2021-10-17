Batı ülkelerinde faiz oranı ‘sıfır’

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Faizin düşürülmesi için canhıraş mücadele verilen ancak faiz lobisi tarafından prese alınan Türkiye’de yüzde 18 seviyelerinde olan oran, 21 AB ülkesinde yüzde 0,0 değerinde tutuluyor. Siyonist sermayenin kalbinde de durum aynı.

Üretimin tescilli düşmanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz karşıtı ekonomi modeline karşı çıkıp, Merkez Bankası’nın politik faizi düşürme hamlelerine itiraz eden zihniyetin “küresel ekonominin gerçeği” olduğu yönündeki tezlerini, gelişmiş ülkelerin faiz uygulamaları çürütüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamında faizin sıfır oranında tutulduğu, parasını bankada tutanlara ise faiz ödemesi yapılmayıp ücret istendiği kaydedildi. AB üyesi 21 ülkede faiz oranı %0.0’a sabitlenirken, 17 ülkenin bankalararası faiz oranının eksi değerde tutulduğu saptandı.

Avrupa'da faiz sıfır

Üretim, yatırım, istihdam, ihracat gibi finsansal değerlerin düşmanı olan faizi ekonomisine bulaştırmayan AB ülkelerinden Almanya, İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya, İrlanda, İtalya, İsveç, Letonya, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’da faiz %0,0 oranında.



Merkez Bankasına nakit yatıranlar için faiz getirisi değil, maliyet oluşturan İsviçre’de faiz eksi 0.75, Danimarka’da eksi 0.60 değerinde. AB ülkelerinden İngiltere ve Polonya’da yüzde 0.10 olan faiz Romanya’da 1.25, Çekya’da 1.50, Macaristan’da 1.65, Hırvatistan’da 2.50 oranında. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika faiz oranı sıfırda tutulurken, mevduat faizi eksi 0,50 olarak işleniyor.



Siyonist sermayenin çıkış kaynağı olan İsrail’de faiz % 0.10, ABD’de 0.25 oranında. Teknoloji devi olma yolunda ilerleyen Japonya’daki faiz oranı ise eksi 0.10.

Bankada tutan ücret ödüyor

Bankacılık sisteminde nakit para bulundurup bu ücretin faiziyle servetine servet sağlama metodu Avrupa ülkelerinde geçerli olmuyor. Faiz oranını çoğunlukla yüzde sıfır oranında tutan Avrupa Birliği ülkelerinde Bankalararası Faiz Oranı genellikle eksi değerde bulunuyor. Yani ülkede parasını katma değere sarf etmeyip bankada tutanlar, parası oranında belirli oranlardaki bedeli her yıl bankaya ödemek zorunda kalıyor. İsviçre’de eksi 0,76’lara varan oranlar Almanya, Hollanda, Belçika gibi devletlerde 0,55’e çıkarılmış durumda.

Avrupa ülkelerindeki Bankalararası



Faiz Oranları şu şekilde:



İspanya: eksi 0.38

Fransa: eksi 0.50

Belçika: eksi 0.55

Hollanda: eksi 0.55

Almanya: eksi 0.55

İsviçre: eksi 0.76

Avusturya: eksi 0.55

Danimarka: eksi 0.28

İrlanda: eksi 0.55

İtalya: eksi 0.55

İsveç: eksi 0.06

Finlandiya: eksi 0.55

Litvanya: eksi 0.55

Portekiz: eksi 0.55

Slovenya: eksi 0.55

Yunanistan: eksi 0.57