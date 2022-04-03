Batı sonunda kabul etti!... Alman medyası: Türkiye görmezden gelinemez!

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması konusundaki arabuluculurolünü üstlenen Türkiye, başta Avrupa olmak üzere bütün dünya tarafından yakından takip ediliyor. Alman Der Tagesspiegel gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme tutumu" başlıklı haberinde, Türkiye'nin duruşunu analiz etti.

Liderlerle peş peşe görüşmeler

Der Tagesspiegel'den Susanne Güsten tarafından kaleme alınan makalede, Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığı anımsatıldı.

Erdoğan'ın, savaşın iki tarafları olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

"Erdoğan, uluslararası sahneye çıktı"

Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için "Destekçileri, şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor." denildi.

Ayrıca Erdoğan'ın, Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.

"Türkiye görmezden gelinemez"

NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin devreye girmesinin "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceği" ifade edildi.