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Aktüel Batı Şeria'daki normalleşme karşıtı gösterilerde İsrail güçleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

Batı Şeria'daki normalleşme karşıtı gösterilerde İsrail güçleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:31:53 -
Batı Şeria'daki normalleşme karşıtı gösterilerde İsrail güçleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı

RAMLLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da normalleşme karşıtı gösterilerde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda onlarca Filistinli yaralandı, 5 Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalaması protesto edildi.

İsrail askerlerinin göstericilere, kauçuk kaplı metal mermiler, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etmesi üzerine olaylar çıktı.

Kalkilya kentinin doğusundaki Kefer Kadum beldesinde de yüzlerce Filistinli protesto gösterisi düzenledi.

Kefer Kadum Halk Direnişi Koordinatörü Murat Şetivi yaptığı yazılı açıklamada, Kefer Kadum'daki göstericilere İsrail askerlerinin kauçuk kaplı metal mermiler, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırması sonucu biri gazeteci 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

Şetivi ayrıca, onlarca Filistinlinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistin Esir Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada da Kalkilya'da çıkan olaylarda 15 yaşındaki 2 Filistinlinin İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Tulkerm'de de onlarca Filistinli İsrail'in yerleşim yerlerine katma tehdidi altındaki bölgede cuma namazı kılarken, İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Asira beldesinde İsrail'in el koyma tehdidi altındaki topraklarda zeytin ağacı diken Filistinliler müdahale etti.

Batı Şeria'nın el-Halil kentinde normalleşme, ilhak ve ABD'nin sözde barış planı "Yüzyılın Anlaşması" karşıtı gösteri düzenlendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri arasında olaylar çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.



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