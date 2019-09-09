Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beyt Rima beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'a bağlı Beyt Rima beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ait bir evi kuşattıktan sonra içeri girerek evdeki eşyalara zarar verdi.

Filistinli gençler duruma tepki gösterirken, İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çıkan olaylarda 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığını aktardı.

İsrail güçleri zaman zaman "aranan şüphelileri yakalamak" iddiasıyla Filistin kent ve beldelerine baskın düzenliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.