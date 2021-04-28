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Dünya Batı Şeria'da Filistinlilere zulmettiler
Dünya

Batı Şeria'da Filistinlilere zulmettiler

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 02:18:00 -
Batı Şeria'da Filistinlilere zulmettiler

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler, Batı Şeria'nın Ramallah ile Beytullahim kentlerinin İsrail askeri kontrol noktalarına yakın bölgelerinde gösteri düzenledi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik uygulamalarını protesto eden Filistinliler, araç lastiklerini ateşe verdi ve İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

İsrail askerleri ise göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştı.

Bölgede faaliyet gösteren ilk yardım ekipleri, şu ana kadar onlarca göstericinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtirken, olaylarda yaralananın olmadığını vurguladı.

Barikatlar günler sonra kaldırıldı

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazan ayının ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi de günlerce onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.

Filistinlilerin günlerdir süren mücadelesinin ardından İsrail polisi, 25 Nisan'da geri adım atarak Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların kaldırılmasına müsaade etmişti.

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