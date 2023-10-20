Batı Şeria'da da katliam devam ediyor! 1 günde 13 kişi öldürüldü
İsrailli teröristlerin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 5'i çocuk 13 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.
İsrail güçleri Perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir Filistin mülteci kampına baskın düzenledi.
Tulkarim ve bitişiğindeki Nur Şems mülteci kampında düzenlenen baskında İsrail güçleri bölgeyi havadan da bombaladı.
Baskında ve hava saldırısında 5'i çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti.
Baskın sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda İsrailli bir polis de öldü.
Baskın sırasında en az 10 Filistinli de tutuklanırken saldırıda yaklaşık 30 Filistinli de yaralandı.
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 80'i aştığı belirtiliyor.
Kaynak: Mepa News
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