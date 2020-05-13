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Aktüel

Batı Şeria çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:52:03 -
Batı Şeria çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladı

KUDÜS (AA) – İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Fazıl Kaysiyye son yolculuğuna uğurlandı.

Kaysiyye için Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Ez-Zahiriyye beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

El Halil'deki El-Fevvar Mülteci Kampı'ndan alınan Filistinli çocuğun naaşı, Ez-Zahiriyye beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde El-Fevvar Kampı'na düzenlediği baskına Filistinli gençler tepki göstermişti. İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanması üzerine 15 yaşındaki Kaysiyye hayatını kaybetmiş, 4 Filistinli ise yaralanmıştı.

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