Batı medeniyeti mide bulandırdı! New York metrosunda akılalmaz görüntü
Amerika'da bir metroda çöp kutusuna tuvaletini yapan erkek batı medeniyetinin vardığı noktayı gözler önüne serdi
New York metrosunun yoğun saatlerinde çöp kutusunun üzerine çıkarak tuvaletini yapan bir erkek gündem oldu. Geçen insanlara aldırış etmeden çömelerek tuvaletini yapan erkek bir taraftan da telefonu ile ilgilenmekten geri kalmadı. O anlar sosyal medyada yankı uyandırdı.
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