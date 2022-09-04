Batı LGBT’ye ‘dur’ diyor sıra sende Türkiye

Başta CHP olmak üzere sözde STK’ların, karanlık baroların ve marjinal-sol kesimin desteklediği eşcinsel sapkınlar Türk aile yapısını ruh kökünü hedef almaya devam ederken, Avrupa’da LGBTİ’lere savaş açan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Allah’ın lanetlediği sapkın homolara karşı kılını kıpırdatmayan Türkiye’nin aksine, Hıristiyan Rusya, Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Bulgaristan, Slovakya ve Estonya’dan sonra Sırbistan da eşcinsellere karşı sert tedbirler almaya başlandı. Geçtiğimiz ay Sırp Ortodoks Kilisesi öncülüğünde 50 bin kişinin eşcinsel sapkınlığa karşı yürüyüş yaptığı Belgrad’ta LGBTİ sapkınlar tarafından 17 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan EuroPride etkinliği, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından iptal edildi. Skandal etkinliğin iptal edilmesi akıllara sapkın homolara karşı tedbir alan AB ülkelerini ve diğer devletleri akıllara getirdi.Müslüman Türkiye harekete geçmeda nazlanırken, eşcinsel sapkınlığa savaş açan Batılı ülkelerden bazıları şöyle:

Muhazafakâr sesler yükseliyor

Rusya’da her türlü LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’na sunuldu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, LGBTİ hakları savunuculuğunun ‘komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu’ söyledi. “Katolik aile geleneklerine aykırı” olduğu için sözleşmeden çekilme kararı aldıklarını açıklayan Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro ise, fesat sözleşmesini “zararlı” gördüklerini söyledi. Polonya’daki kentler Belediye kararıyla “LGBT ideolojisinden arınmış bölge” ilan etti.

Devletin yaşamasını istediklerini, bunun da çocuksuz ve ahlaksız olmayacağını belirten Estonya İçişleri Bakanı Helme, “Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç’e gitsin. Biz onlara düşmanca bakıyoruz” dedi.

Macaristan parlamentosu, Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz’in verdiği kanun teklifi ile eşcinsel sapkınlığı özendiren içeriklerin yayılmasını yasakladı.

Topyekûn karşı duralım

Batı’nın tavrını Akit’e değerlendiren Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ise, şunları söyledi: “Başta Sırbistan olmak üzere bu tür sapkın faaliyetleri engellemek isteyen ülkeler çok ciddi baskılar görüyor. BM malum LGBT yayılımını, dayatmasını, propagandası destekliyor. Yürüyüşlerini engelleyen, yayınlarını durduran ülkelere de büyük baskı var. Buna rağmen Avrupa’da çok sayıda ülke sapkınlığa karşı direniyor. Ülkemizde ise şu anda CHP ve avanelerinin desteğiyle sapkın fiiller ortaokullara kadar indi. Gençlerimizi maalesef koruyamıyoruz. Bu akımı durdurmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. İnşallah 9 Eylül’de Giresun Meydanında ‘Karadenizliler LGBT dayatmasına dur diyor’ mitingi yapacağız. Akabinde 18 Eylül’de Saraçhane Parkında “büyük aile yürüyüşü” ile hep birlikte LGBT propagandasına dur diyeceğiz. Bütün duyarlı insanları mitingimize bekliyoruz. 250 STK olarak LGBT’lilerin propagandasının cezai kapsama alınması için mücadele ediyoruz. Desteklemeyenler de artık bu rezilliğe karşı duyarsızlaştı. Devletimizin acilen Allah’ın lanetlediği Lutiliğin ve LGBTİ derneklerinin kökünün kazınması için harekete geçmelidir.”