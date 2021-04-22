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Gündem Batı kültürünün kölesi keş Ezhel AK Parti’yi hedef aldı
Gündem

Batı kültürünün kölesi keş Ezhel AK Parti’yi hedef aldı

Batı kültürünün kölesi ahlaksız rapçi “Ezhel” mahlasıyla bilinen Ömer Sercan İpekçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümeti hedef aldı. Uyuşturucu, alkol ve küfürle gençleri zehirleyen rapçi Ezhel yaptığı bu küstah paylaşımla büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:25:00 - 2021-04-22 16:27:12
Batı kültürünün kölesi keş Ezhel AK Parti’yi hedef aldı

 yeniakit.com.tr 

Batı kültürünün kölesi haline gelen ve her türlü ahlaksızlığı şarkılarında dillendiren Ezhel mahlaslı Batı Ömer Sercan İpekçioğlu, gençleri olumsuz yönde etkilirken, oturduğu Almanya’dan AK Parti’yi hedef aldı. Ezhel, daha önce de sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan hakkında küfür içerikli ifadeler paylaşırken vatandaşlar, Ezhel’in ağza alınmayacak sözler kullandığı paylaşıma tepki göstererek, “Sürekli küfürler yağdıran bu keş ne zaman tutuklanacak” yorumunda bulunmuştu.

Yine rahat durmayan azgın küfürbaz Ezhel, oturduğu Almanya’dan hükümeti hedef alarak, “Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. Şu an Nazi Almanyası’ndan farkı yoktur. Bu hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir. Hesap sormayana yazıklar olsun. Biliyorum keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık cüş" şeklinde akla ziyan paylaşımlarda bulundu.

İşte Ezhel'in küstah paylaşımı:

Ezhel adlı küstah, gittiği Almanya'da son olarak vatan haini ve Alman istihbaratının korumasındaki Can Dündar ile bir araya gelmiş ve karşılıklı içki içmişlerdi.

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