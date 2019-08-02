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Batı kuklası Muhammed bin Selman, kadınlara boşanma ‘hak’kı verdi!

İstanbul’un göbeğinde gazeteci katleden Suud Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Batı’ya şirin görünmek için reform yapmaya devam ediyor. Suudi Arabistan’da son olarak kadınlara boşanma ve eşinin refakati olamadan pasaport alma ‘hak’kı tanındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:01
Batı kuklası Muhammed bin Selman, kadınlara boşanma ‘hak’kı verdi!

Yüzlerce düşünce mahkumunu zindanda çürüten Suudi Arabistan'da, kuklalık yaparak Batı’yı sessiz tutma amacıyla atılan reformist adımlara bir yenisi daha eklendi. Kendisinden olmayan kimseye yaşama hakkı tanımayan, bu amaçla İstanbul’un ortasında gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı vahşice katleden Suudi Arabistan, son yıllarda kadınlara verdiği haklara yenileri ekledi. Yayınlanan kararnamede kadınlara kocalarından boşanma hakkı tanındığı da görülüyor. Bu durum, Batı’nın Müslüman ülkelerde aileyi hedef aldığını da gözler önüne seriyor.

Yeni sözde haklar

Açıklanan kraliyet kararnamesine göre, 21 yaşına basan kadınlar artık pasaport başvurusu da yapabilecek. Önceki uygulamada kadınlar ancak erkek refakatinde pasaport alabiliyordu.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yönetiminde açıklanan açılımlar, birçok medeni ve sosyal konuda daha cinsiyet eşitliği öngörüyor.

Kararname kadınlara;

-Çocuklarının doğum sertifikasını alabilme, evlenme ve boşanma hakkı,

-Eşlerinin, babalarının veya bir erkek akrabalarının izni olmadan pasaport alabilme hakkı,

-Erkek refakati olmadan araç kullanabilme hakkı veriyor.

-Kararname ayrıca, kadınların iş hayatına katılımı ile ilgili de açılımlar içeriyor.

-Buna göre, tüm vatandaşların, cinsiyet, fiziksel engel veya yaş ayrımı olmadan çalışma hayatında eşit olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:01
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. reform

YORUM YAZ

  • hülyahülya5 dk önce
    Aaa kadın eli sıkıyor.Ne kadar ayıp.

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