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Dünya Batı kendi ilkelerini çiğnemeye başladı!
Dünya

Batı kendi ilkelerini çiğnemeye başladı!

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta aciz kalan batı kendi ilkelerini çiğnemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 09:53:00 -
Batı kendi ilkelerini çiğnemeye başladı!

Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal girişiminde işlediği insanlık suçları tüm dünya tarafından bilinse de, Ukrayna’nın dramına müdahil olmaktan çekinen ve yıllardır insan hakları, basın özgürlüğü diye çığırtkanlık yapan batı ülkeleri, şimdi kendi kirli çıkarları uğruna yaptırım adı altında Rusya’ya ambargo uyguladılar. Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, “Batı bugün yaptığı uygulamaların aynısını Bosna’da yaptı. Bunlar insan haklarını, özgürlüklerini savunan ülkeler oluyor. Diğerler ülkeler olmuyor. Bunlar için Müslüman, Hristiyan, Yahudi fark etmiyor. Bunların tek derdi kendi menfaatleri” dedi. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, “Batı bedel ödemek istemediği için bu tür yollara giriyor. Afganistan, Irak gibi kolay kazanabilecekleri savaşlara giren ülkeler, Rusya karşısında cephe gerisinde kalmayı tercih ediyor” diye konuştu.

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