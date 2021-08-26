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Gündem Batı Karadeniz'deki selzedelere 10 milyon daha kaynak aktarıldı
Gündem

Batı Karadeniz'deki selzedelere 10 milyon daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine afetzedeler için 10 milyon lira daha kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 01:11:00 -
Batı Karadeniz'deki selzedelere 10 milyon daha kaynak aktarıldı

Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yanık, selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yanık, "Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon lira daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon lira, bölgeye ise toplam 50 milyon lira kaynak aktarmış olduk." ifadesini kullandı.

 

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