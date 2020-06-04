  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Batı Karadeniz'de "kızıl güzellik" büyüledi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:35:24 -
Batı Karadeniz'de "kızıl güzellik" büyüledi

DÜZCE (AA) - "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımında denizin üzerine düşen kızıl parıltı büyüleyici manzara oluşturdu.

Yaklaşık 2,5 ay boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların kısıtlandığı bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olan Akçakoca, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle yeniden yerli turistlerin gözdesi haline geldi.

Özellikle gün batımı yansımasıyla denizde oluşan kızıllık, bölgeye gelenleri büyüledi.

Gün batımı saatlerine yakın limana gelenler, doğanın oluşturduğu seyrine doyumsuz manzarayı yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek değerlendirdi.

Denize açılan balıkçıların da akşam saatlerine yakın limana dönüşü, büyüleyici manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı