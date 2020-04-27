  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri verim artışı için bahçelerini bakıma aldı

2020-04-27 16:42:39 -
Batı Karadeniz'de fındık üreticileri verim artışı için bahçelerini bakıma aldı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, verime zarar vererek rekolte düşüklüğüne neden olan külleme ve Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele için bahçelerinde bakım çalışması başlattı.

Bu kapsamda bahçelerde nisan ayında fındık altı temizliği, filiz alma ve yabani ot işlemi yapılıyor.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin bu aylarda fındık bahçelerinde verimi artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Fındık üreticisinin külleme hastalığı konusunda daha hassas olması gerektiğini ifade eden Başaran, "Fındıkta özellikle bu aylarda küllemeyle ilgili mücadele kesinlikle yapılmalı." dedi.

Başaran, Amerikan beyaz kelebeğiyle ilgili de mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak "Önümüzdeki süreçte ise Amerikan beyaz kelebeği ile ilgili mücadele yapılması gerekecek. Zamanı geldiğinde üreticimizi uyaracağız. Bu konuda tüm çiftçilerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Türüt’ten canlı yayında olay sözler: Onlar olsa bu milletin yarısı ölmüştü
Gündem

İsmail Türüt’ten canlı yayında olay sözler: Onlar olsa bu milletin yarısı ölmüştü

Şarkıcı İsmail Türüt, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bulunduğu 'Sahur Vakti' programına katılıp çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi
Gündem

Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi

Ahlaksız görüntüleriyle tanınan Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram'dan sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili skandal bir paylaşımd..
Koronavirüs sonrası çocuklarda görüldü! Şoke eden gelişmenin ardından hastanelere
Korona Virüs

Koronavirüs sonrası çocuklarda görüldü! Şoke eden gelişmenin ardından hastanelere "hazırlıklı olun" çağrısı

Yeni tip koronavirüs salgını hızla can almaya devam ederken, İngiltere'de salgınla bağlantılı olarak çocuklar arasında yayılmaya başlayan to..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı