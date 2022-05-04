Batı, itini işte böyle kolluyor! FETÖ'cü Enes Kanter'le ilgili skandal gelişme
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'e ABD'de "cesaret" verilmeye devam ediliyor. 15 Temmuz'da yüzlerce insanı şehit eden kanlı örgütün ABD'deki ekran yüzü Enes Kanter, 1 ay içinde iki insan hakları ödülü aldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter Freedom'a ABD'de ödül verilmeye devam ediliyor.
ABD merkezli İnsan Hakları Vakfı ile Norveç merkezli Oslo Özgürlük Forumu'nun "Vaclav Havel Kreatif Muhalefet Ödülü"; Türkiye'de binlerce ocağı söndüren, 15 Temmuz'da yüzlerce insanı şehit eden FETÖ'nün ekran yüzü Enes Kanter'e verildi. Böylece Enes Kanter, geçen ay Cenevre Komisyonu'nun 2022 Uluslararası Cesaret Ödülü'nün ardından Uygurlar bahanesi ile bir ödül daha almış oldu.