Batı hayranlarının kulağına küpe olsun! Bilal Erdoğan öyle bir tavsiyede bulundu ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Samsun'daki il ve ilçe temsilciliklerinin açılışında konuştu. Türkiye'nin önünde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin Batı'ya özenmek diğerinin de kendi kimliğine sahip çıkarak çağı yakalamak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yani inancımız, dinimiz, kültürümüz, kimliğimiz, bunların hepsini kaybetmek kaydıyla Batı'nın bir payandası, bir parçası, bir benzeri olmak ve yönlendirmelerine açık olmak..." ifadelerini kullandı.

"Ne derse onu yapacaksın" diyen Erdoğan "'İşte şurayla ticaret yapabilirsin, şunu üretemezsin, bunu sen yapamazsın, şuraya asker gönderirsin, buraya gönderemezsin.' Yani bir yol tamamen bu. Bu özgürlük müdür? Bu bağımsızlık mıdır? Gençler... Bu özgürlük de değildir bağımsızlık da değildir. Özgürlük demek, bağımsızlık demek, 85 milyon nüfusunuz varsa, dünyanın böyle kritik bir konumu size aitse, bu topraklara tutunmayı gerektiriyorsa, özgürlük demek, bağımsızlık demek ancak önümüzdeki ikinci yolla mümkün olur. Bu ikinci yol nedir? Kendi kimliğimizi, kendi inancımızı, kendi kültürümüzü kuşanarak kendi kararlarımızı vereceğimiz bir geleceği inşa etmek." diye konuştu.

"Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin"

"Ben Türkiye'nin kendi kimliğini ihya ederek, kendi kültürünü yaşayarak, kendi inancını kuşanarak da güçlü bir ülke olabileceğine inanıyorum" diyen Bilal Erdoğan, "O zaman bunu hayatımızın her alanına yaymamız lazım. Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin mesela. Ben sana Starbucks'a gitme, latte içme demiyorum ki. Ama Türk kahvesine burun büküyorsan, onu geçmişin bir şeyi olarak görüyorsan olmaz. Gıdadan örnek vermeyi çok seviyorum; hamburgeri yiyeceksin ama benim Bafra pidemi ihmal etmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak 21. yüzyılda gerçekten damgamızı vuracağız"

"Dindar, muhafazakar, camiye girip çıkan, Kur'an okuyan insanların, Türkiye'nin teknolojik gelişimine ne denli katkılar sağladığı herkes tarafından görüldü" diyen Erdoğan " Bu ne demektir arkadaşlar? Gelin hep birlikte geleceğimizi gençler, kendi kimliğimizle inşa edelim. Hem kendi inancımızı, kültürümüzü daha sağlam, sıkı sıkı tutalım, koruyalım hem de dünyanın 21. yüzyılına damgasını vuracak işleri milletçe yapalım. Bakın şu 20 yılda nerelerden nerelere gelebildik. Neleri yapabilir hale geldik. Uluslararası ilişkilerde, ticarette, siyasi ağırlık olarak Türkiye dünyada nasıl bir yere geldi? Şimdi biz bundan sonra 20 yılda, 40 yılda neleri yapabileceğimizi daha iyi görebiliyoruz. Gençler inanın gerçekten 'daha bir şey görmediniz' derler ya, daha bir şey görmedik. Türkiye olarak. 21. yüzyılda gerçekten damgamızı vuracağız arkadaşlar. Ama üstümüze düşeni yapacağız, çalışacağız." ifadelerini kullandı.