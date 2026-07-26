Batı hayranlarına tokat gibi yanıt: Sözde 'seçkin' Alman ordusu yağmacı çıktı

Her fırsatta Türk askerinin ve devletinin asaletini gölgelemeye çalışan, Almanya’yı yere göğe sığdıramayan Batı sevdalılarını utandıracak skandalın adresi bu kez Afganistan oldu. 2021’deki Kabil Havalimanı tahliyesi sırasında Alman ordusunun en seçkin birliği olarak bilinen 1. Hava İndirme Tugayı’na bağlı paraşütçü komandoların, can derdine düşmüş Afgan esnafın dükkanlarını soyduğu belgelendi. Girdikleri dükkanlardan tişört, arma ve bıçak çalarken görev gereği silahlı olmaları, suçlamayı doğrudan "silahlı soygun ve yağma" boyutuna taşıdı.

Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonu sırasında mağazalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen beş Alman askeri hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya’da Kempten Savcılığı, 2021 yılındaki tahliye operasyonları sırasında Kabil Havalimanı’ndaki mağazalardan hırsızlık yaptıkları şüphesiyle beş asker hakkında adli soruşturma başlattı.

Bild gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Alman ordusunun en seçkin birliklerinden 1. Hava İndirme Tugayı’na bağlı 31. Paraşütçü Alayı mensubu olduğu belirtilen askerlerin Afganlar tarafından işletilen ve askeri teçhizat satan dükkanlardan tişörtler, üniforma armaları ve çeşitli bıçaklar çaldığı ileri sürüldü.

Askerlerin hırsızlık anında görev gereği silahlı bulunmaları, dosyayı daha ağır bir hukuki boyuta taşıyarak "silahlı soygun ve yağma" suçlamasına dönüştürdü.

ASKER İTİRAF ETTİ

Skandal, geçen yıl 26. Paraşütçü Alayı’na yönelik yürütülen farklı bir soruşturma esnasında askerlerin Kabil’de yaşananları itiraf etmesiyle gün yüzüne çıktı. Askeri Disiplin Savcılığı’nın durumu fark etmesi üzerine dosya derhal Kempten Savcılığı’na devredildi.

BAŞSAVCILIK DEVREYE SOKULDU

Suçlamaların uluslararası hukuk ve insan hakları boyutunu incelemek üzere Münih Başsavcılığı kanalıyla Federal Başsavcılık da sürece dahil edildi. Almanya Savunma Bakanlığı, yürütülen incelemelerde bölgedeki görsel materyallerin ve kamera kayıtlarının detaylıca taranarak değerlendirildiğini doğruladı. Ancak yapılan ilk hukuki incelemelerde eylemin "Uluslararası Ceza Kanunu kapsamında bir savaş suçu veya sistemik yağma" teşkil etmediğine karar verilerek dosya yeniden genel adli hırsızlık suçlamasıyla Kempten Savcılığı’na iade edildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Kara Kuvvetleri Müfettişi Korgeneral Christian Freuding’in soruşturmanın gidişatı hakkında bizzat bilgilendirildiği açıkladı. Masumiyet karinesinin altını çizen savcılık yetkilileri, soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına dair henüz kesin bir takvim açıklamadı.