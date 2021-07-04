Batı hayranı laik mahallede neler oluyor? Emin Çapa'nın önerisi olay oldu

İslam'a ve İslam'ı çağrıştıran her şeye muhalefet eden Batı hayranı laikçiler, bu kez kendi mahallelerinden gelen bir paylaşımla şaşırdı.

Şimdiye dek defalarca Türkiye genelinde infiale neden olan açıklamalarıyla gündeme gelen "ekonomist" Emin Çapa, yaptığı Twitter paylaşımıyla şaşırttı.

İngilizce'nin ardından öğrenilmesi gereken dilleri sıralayan Emin Çapa, "Arapça" yazarak görenleri hayrete düşürdü.

Çapa'nın paylaşımları, "Laik mahallede neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Çapa'nın paylaşımı şu şekilde: