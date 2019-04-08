"Batı, Hafter'i başımıza musallat etti"

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Halife Hafter'in başkent Trablus operasyonuna ilişkin bir değerlendirme videosu yayınladı. Yaşananlara ilişkin Sisi'yi örnek gösteren Gıryani, "Hafter de dış güçler tarafından Libya halkına musallat ediliyor ve şimdiden kendisine yeşil ışık yakıldı" dedi.

İşte Gıryani'nin açıklamaları:

"Hafter'in yanındakiler paralı askerlerden ibaret. Hiç dinine vatanına sahip çıkmak isteyen biri zalim Hafter'in yanında yer alabilir mi? Tüm insanlar Hafter'in kendi vatanına hizmet eden vatansever birisi olmadığını ve tıpkı dış güçlerin Sisi'yi darbeyle Mısır'ın başına geçirdikleri gibi Libya'da da Hafter gibi zalim birini başa geçirmeye çalıştıklarını biliyor. Ülkeyi eskiden zulüm ve İstibdad üzerine yöneten Kaddafi, hapishanelerde bulunan 1200 kişiyi sabahın birinde ansızın katletti. Hafter'in de bundan bir farkı yok. Çünkü kanuni yasal bir şekilde gelmedi. Askeri bir darbe yaparak buraya geldi. Derna, Bingazi ve birçok bölgeyi yerle bir etti. Şuanda da Güneye, Tarablus'a doğru hareket ediyor ve geçmişte yaptıklarının aynısını tekrarlıyor. Güney, Batı ve Tarablus büyük bir tehlike altında. Batılı dış güçler ise kendisine yeşil ışığı yakmış durumda."

BM Genel Sekreteri Hafter ile görüştü, ABD askerlerini çekti

Öte yandan Avrupa'dan konuya ilişkin kınama açıklamaları gelirken, Mısır'dan tansiyonu düşürme çağrıları yapılmıştı. ABD ise Libya'daki askerlerini çektiğini duyurmuş; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Halife Hafter'le görüşmek için Bingazi'ye gitmişti. Guterres ve Hafter'in görüşme sırasında neler konuştuğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor.

UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söylemişti.

Trablus yakınlarında dün Hafter ile UMH birlikleri arasındaki çatışmalarda UMH'nin bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı duyurulmuştu.Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya'daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.