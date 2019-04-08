0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Batı, Hafter'i başımıza musallat etti"

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Halife Hafter'in başkent Trablus operasyonuna ilişkin bir video yayınladı. Konuşmasında Sisi'yi işaret eden Gıryani, 'Hafter de dış güçler tarafından Libya halkına musallat ediliyor ve şimdiden kendisine yeşil ışık yakıldı' dedi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 01:43
"Batı, Hafter'i başımıza musallat etti"

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Halife Hafter'in başkent Trablus operasyonuna ilişkin bir değerlendirme videosu yayınladı. Yaşananlara ilişkin Sisi'yi örnek gösteren Gıryani, "Hafter de dış güçler tarafından Libya halkına musallat ediliyor ve şimdiden kendisine yeşil ışık yakıldı" dedi.

İşte Gıryani'nin açıklamaları:

"Hafter'in yanındakiler paralı askerlerden ibaret. Hiç dinine vatanına sahip çıkmak isteyen biri zalim Hafter'in yanında yer alabilir mi? Tüm insanlar Hafter'in kendi vatanına hizmet eden vatansever birisi olmadığını ve tıpkı dış güçlerin Sisi'yi darbeyle Mısır'ın başına geçirdikleri gibi Libya'da da Hafter gibi zalim birini başa geçirmeye çalıştıklarını biliyor. Ülkeyi eskiden zulüm ve İstibdad üzerine yöneten Kaddafi, hapishanelerde bulunan 1200 kişiyi sabahın birinde  ansızın katletti. Hafter'in de bundan bir farkı yok. Çünkü kanuni yasal bir şekilde gelmedi. Askeri bir darbe yaparak buraya geldi. Derna, Bingazi ve birçok bölgeyi yerle bir etti. Şuanda da Güneye, Tarablus'a doğru hareket ediyor ve geçmişte yaptıklarının aynısını tekrarlıyor. Güney, Batı ve Tarablus büyük bir tehlike altında. Batılı dış güçler ise kendisine yeşil ışığı yakmış durumda."

BM Genel Sekreteri Hafter ile görüştü, ABD askerlerini çekti

Öte yandan Avrupa'dan konuya ilişkin kınama açıklamaları gelirken, Mısır'dan tansiyonu düşürme çağrıları yapılmıştı. ABD ise Libya'daki askerlerini çektiğini duyurmuş; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Halife Hafter'le görüşmek için Bingazi'ye gitmişti. Guterres ve Hafter'in görüşme sırasında neler konuştuğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor.

UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söylemişti.

Trablus yakınlarında dün Hafter ile UMH birlikleri arasındaki çatışmalarda UMH'nin bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı duyurulmuştu.Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya'daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 01:43
  1. halife hafter
  2. libya
  3. Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yorumcu Rıdvan Dilmen: Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur
    1. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Medipol..
    2. Akhisar’da feci kaza 1 ölü 5 yaralı
    3. Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa..
    4. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    5. Trump İç Güvenlik Sekreteri Nielsen’in..
    6. İsrail'de seçim günü Batı Şeria ve..
    7. Medine Müdafii Fahreddin Paşa’nın..
    8. "Batı, Hafter'i başımıza musallat etti"
    9. Umman Dışişleri Bakanı'ndan 'pes'..
    10. Tekirdağ’da Kamyonet Traktöre çarptı:..
    11. ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden..
    12. Adana’da koca dehşeti ölü sayısı 3’e..
    13. Hedef 18 yaş altı gençler! Amerikalı..
    14. Kuşadası’nda trafik kazası; 1 yaralı
    15. TÜLOMSAŞ'a 40 daimi işçi alınacak
    16. Bitlis’te toplantı, gösteri ve..
    17. Söke’de inek kurtarma operasyonu
    18. Libya UMH uçakları Vutye Hava Üssü'nü..
    19. Sert tepki: Filistin bombalanırken..
    20. CHP’nin Bursa’da yaptığı itiraz İl..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı..
    22. Kuşadası’nda 33’ü çocuk 94 kaçak..
    23. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    24. Nijerya'daki şiddet olayları
    25. Otomobil takla attı: 4 yaralı
    26. Burhaniye’de kamyonetle traktör..
    27. Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş..
    28. Balıkesir’de devrilen traktörün..
    29. ABD askerlerini Libya’dan çekiyor
    30. "YSK'ye karşı kullanılan dili kınıyoruz"
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!
    Sudan karıştı! Ordu karargahına girdiler
    Sudan karıştı! Ordu karargahına girdiler