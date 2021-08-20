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Gündem Batı güzellemesi yapan gazetecilere ağır tokat! 'Kadını erkek, erkeği kadın yaptılar'
Gündem

Batı güzellemesi yapan gazetecilere ağır tokat! 'Kadını erkek, erkeği kadın yaptılar'

Habertürk canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, programda Batı güzellemesi yapan gazetecilere tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 03:04:00 - 2021-08-20 03:10:46

yeniakit.com.tr

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk canlı yayınında konuştu. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin tartışıldığı programda, stüdyodaki gazeteciler Batı güzellemesi yaptı.

Nagehan Alçı, Kabil Havalimanı'nda ABD'ye gitmek isteyen Afganları hatırlatarak, Afganistanlıların 'ferah' yaşam için Batı'ya gitmeye çalıştıklarını öne sürdü. Alçı ve diğer gazetecilerin Batı güzellemesine cevap veren Perinçek, "Allah'ınızı severseniz, Batı'da ne var?" diye sordu. "Bütün o Batı'nın filozofları biz karanlık medeniyetiz diyor." ifadesini kullanan Doğu Perinçek, tokat gibi sözlerine şöyle devam etti:

"Size Batı medeniyetini tarif edeyim mi? Yırtık pantolonla dolaşıyorlar. O pantolonları Cengiz Han mı, Fatih Sultan Mehmed Han mı yırttı?
Bugün Batı medeniyetine baktığımızda, kadını erkek, erkeği kadın yapıyorlar. İnsanların cinsiyetini bozdular.

Eşcinsellik nerede ortaya çıktı? Bu ilk defa çöken medeniyetlerde oldu. Roma'da, Yunanistan'da... Şimdi Batı medeniyeti de çöktü. Böyle bir medeniyet olur mu? Pantolonu delmekte bir mantık var mı?"

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