Batı, FETÖ ve PKK bayram ediyor

Peygamber müjdesine mazhar olmuş İstanbul’un, 25 yıl aradan sonra yalan ve riya siyasetine teslim olması ümmet coğrafyasında şok etkisi meydana getirirken, ülkemiz aleyhine faaliyet yürüten şer odaklarına sevinç naraları attırdı. AK Parti’nin kazanmasını kendileri için şans olarak gören mazlum coğrafyalar derin bir sessizliğe boğulurken, FETÖ, PKK ve yabancı basının hemen hemen aynı cümlelerle sevinmesi manidar bulundu. Temiz duygularla CHP’ye oy veren vatandaşlarımız, dış güçlerin ve yerli iş birlikçilerinin zafer çığlıkları karşısında sükutu hayale uğradı.

“Afrin’in bedeli İstanbul oldu”

AK Parti iktidarları sayesinde ihya edilen İstanbul’un, yeniden CHP’nin eline geçmesinin yankıları sürüyor. FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemiz aleyhine faaliyet yürüten örgütlerin de Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını sevinçle karşılaması kirli işbirliğini gözler önüne seriyor. Terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam Gazetesi, “Demokrasi ittifakı kazandı’ manşetiyle çıktı. HDP ise diyetini erken istemeye başladı. PKK’ya yakınlığıyla bilinen Amed Dicle isimli sözde gazeteci, “Afrin’in bedeli İstanbul oldu. Her biji İstanbul” paylaşımında bulundu.

FETÖ ve PKK da sevindi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, “Bu günün galibi Kürtler ve HDP olmuştur” diyerek, İstanbul’un kendileri tarafından yönetileceğinin işaret fişeğini verdi. CHP adayının birinci sırada seçimi tamamlaması, FETÖ’cü alçakları da mutlu etti. FETÖ’cü Emre Uslu sosyal medya hesabından, “Olmaz artık kapı açık. Arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık” paylaşımını yaptı. FETÖ’nün MİT Tırları ihanetinin medya ayağını yöneten ve vatana ihanetten yargılanan firari Can Dündar da “Bildiğin Osmanlı tokadı oldu. Dünyadan duyuldu” paylaşımını yaptı.

Batı medyası sevinç narası attı

Yabancı basın da CHP adayının İBB Başkanı olarak seçilmesini son dakika olarak duyurdu. The Washington Post, “Muhalefet adayının tekrarlanan İstanbul belediye seçimini kazanması, Erdoğan’ın iktidar partisini sekteye uğrattı” derken, Bloomberg, “İstanbul’un rakip adayı seçmesi Erdoğan’a ciddi bir darbe indirdi” ifadelerini kullandı. De Telegraaf, “Erdoğan’a ağır darbe” derken The Guardian, “AKP’nin İstanbul’u CHP adayına kaybetmesi, cumhurbaşkanını mahçup etti” başlığını attı. İşte manşetler: CNN: “Erdoğan İlk kez yenildi”. BBC: “Genel seçimlerin provası”. Yunan Basını: “Sultan’a tokat, “Genel seçimlerin provası”, “Erdoğan halktan veto yedi”, “İmamoğlu tertemiz kazandı”.