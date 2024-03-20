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Gündem Batı eserleriyle anma! Ekrem’in Haçlı aşkı bitmedi
Gündem

Batı eserleriyle anma! Ekrem’in Haçlı aşkı bitmedi

Yeniakit Publisher
2024-03-20 11:53:00 -
Batı eserleriyle anma! Ekrem’in Haçlı aşkı bitmedi

Kendisini iyi bir Müslüman olma niyetinde bir adam olarak addederek pazarlayan CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir kez daha düştü.

HABER MERKEZİ

Türbe türbe gezip “herkesi kucaklama” vaadiyle seçimler kazanan İmamoğlu, kültürel sahada mütedeyyin kesimi yok saymaya devam ediyor. 2019 yılında İBB seçimleri kazandığı zaman Yunan basınının ‘Pontuslu Ekrem’ diye göklere çıkardığı İmamoğlu, Dünya Tiyatro Günü’nü İBB Şehir Tiyatrolarında tamamen Batıdan devşirdiği oyunlarla kutlayacak. Aralarında Necip Fazıl, İskender Pala ve Mustafa Kutlu gibi Türk Edebiyatının nadide yazarların senaryosuna ve oyununa israfı önledik diyerek yer vermeyen İmamoğlu, tamamen Hristiyan yazarlardan oluşan devşirme eserleri sahneleyecek. İmamoğlu’nun 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde sahneleyeceği oyunlar: Hamlet, Bir Halk Düşmanı, Cadı Kazanı, Gidiş Dönüş Moskova (Retro), Ay, Carmela!, Ben Medea Değilim, Yatak Odası Komedisi, Zehir. Şehir Tiyatroları, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Reis Bey’, Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’, İskender Pala’nın ‘Aşk Bir Zamanlar’ oyunları israf gerekçesiyle repertuvardan çıkarmıştı.

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Yorumlar

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Pontus artığının gördüğü ve de göreceği koltuk 1 Nisan sabahı el değiştirecek. Geriye iflasın eşiğine getirdiği bir İstanbul bırakacak.İstanbul Murad’ına erecek amma Murat çok yorulacak.

muşlu ve şeriatçı

Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz." göstere göstere gizlemeden saklamadan ben buyum diyor. hala neden böyle yapıyor deyip şaşana şaşmak lazım.
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