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Dünya Batı basını, İsrail saldırılarını örtüyor!
Dünya

Batı basını, İsrail saldırılarını örtüyor!

İngiltere’de yayımlanan bir raporda, uluslararası basının, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında “gerçekleri örtmeye çalıştığı” ve “İsrail yanlısı” yayın yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:43:00 -
Batı basını, İsrail saldırılarını örtüyor!

Medya İzleme Merkezi ve Britanya Müslüman Konseyinin iş birliğinde yayımlanan raporda, 10 Mayıs’ta başlayıp 11 gün süren; 66’sı çocuk, 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1948 kişinin yaralandığı İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında, aralarında İngiliz haber ajansı Reuters, Fransız haber ajansı AFP ve İngiliz devlet yayın organı BBC’nin de yer aldığı uluslararası medya kuruluşlarının haber dili incelendi.

Raporda, görsel ve yazılı basında verilen haberlerin izleyiciler ve okuyucuların algısını çarpıtmaya yönelik olduğuna dikkat çekildi. ​​​​​​​Raporda, İsrail’in Filistinlilerin evlerini gaspetmeye yönelik girişimleri “Tahliye” olarak verilirken, İsrail saldırılarının da ‘Filistinli saldırganlara karşı İsrail kendini savunuyor’ diye verildiği belirtildi.

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