Batı Azerbaycan Topluluğu’ndan Iğdır’daki yoksul ailelere yardım

Yeni Akit Ankara

Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Ofisi basın servisinden Akit’e yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi, araştırmacı yazar Dr. Derya Akdemir, Iğdır’ın Kizzakir köyünde yaşayan muhtaç ailelere Batı Azerbaycan Topluluğu adına yardımda bulundu.

Akdemir, köyde yaşayan Azerbaycanlı ailelere sağlanan yardımın kendilerini huzura kavuşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu tür faaliyetlere topluluğumuzun Ankara ofisi adına devam etmeyi planlıyoruz. Bu yardımı dağıtırken o çocukların ve onların ailelerinin sevincini görmeliydiniz. Giysileri ve ayakkabıları giydirdiğimizde onlarla ısındım ve insanların birbirlerine yardım ederek ve dayanışma göstererek yaşaması gerektiğini bir kez daha gördüm.

Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı milletvekili, Doç. Dr. Aziz Alekberli’ye destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Manevi destekleri sayesinde Iğdır’dayız. Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi olarak değerlerimizi ve gelecek nesilleri sahiplenmek için çaba harcıyoruz ve inşallah aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz.”