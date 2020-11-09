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Gündem Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği Başkanı Namık Muradov! ‘Her birimiz askeriz’
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Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği Başkanı Namık Muradov! ‘Her birimiz askeriz’

Azerbaycan’da gelişen olaylara dikkat çeken Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği Başkanı Namık Muradov, 27 Eylül’den beri Azerbaycan’ın yürüttüğü Vatan savaşında her bir Azerbaycan vatandaşının birer asker olduğunu, ülkenin Ali Baş Komutanı’nın etrafında bir araya geldiğini, adeta Azerbaycan’ın özgürlüğüne kavuşması yolunda kenetlendiğini, herkesin yeni yeni zafer haberlerine fokuslandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 09:47:00 -
Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği Başkanı Namık Muradov! ‘Her birimiz askeriz’

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Azerbaycan’da gelişen olaylara dikkat çeken Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği Başkanı Namık Muradov, 27 Eylül’den beri Azerbaycan’ın yürüttüğü Vatan savaşında her bir Azerbaycan vatandaşının birer asker olduğunu, ülkenin Ali Baş Komutanı’nın etrafında bir araya geldiğini, adeta Azerbaycan’ın özgürlüğüne kavuşması yolunda kenetlendiğini, herkesin yeni yeni zafer haberlerine fokuslandığını belirtti.

Azerbaycan’ın bu zaferlerde hiç kuşkusuz kardeş Türkiye’nin manevi desteğinin de çok büyük önem arzettiğini sözlerine ekleyen Namık Muradov, “Yaşadığımız bölgede gelişen olaylar biz her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmaya itiyor. Bölgede kimin kimi desteklediğini görüyoruz. Vatan savaşı başladığı günden bu yana ateşkes diye tutturan devletlerin Azerbaycan’ın kendim öz topraklarını işgalden kurtarmasından neden bu kadar rahatsız olduklarının nedenini sanırım söylememe gerek yok. Onlar Karabağ’ın işgalinden sonraki dönemlerde gelişecek olayların kaygısı içindeler açık ve net” diye konuştu.

Gelişen süreci frenlemek istiyorlar!

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan önderliğinde bölgede yeni bir uyanışın temellerini atacaklar” diyen  Muradov, “O yüzden hangi yolla olursa olsun gelişecek bu jeopolitik sürecin önüne geçmek, bu olayları frenlemek istiyorlar. Ama şunu unutuyorlar ki, artık ne Azerbaycan, ne de Türkiye onların eskiden gördükleri ülkeler değiller. Gerek Azerbaycan, gerek Türkiye bu sürece yıllarca hazırlandılar. Yapılan ortak tatbikatlar, görüşmeler, istişareler hepsi bölgenin geleceği, bölgenin istikrarı ile ilgiliydi ve çok şükür ki, artık bu manevi birliktelik meyvelerini vermeye başladı. Bundan sonra bütün dünya bölgeye baktığında her zaman olduğu gibi Azerbaycan’ı Türkiye’nin, Türkiye’nin de Azerbaycan’ın yanında görecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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