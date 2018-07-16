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Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları geçti

Batı Akdeniz ihracatı 15 Temmuz tarihi itibariyle 1 milyar dolar rakamını geçti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:50
Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları geçti

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracat 15 Temmuz tarihi itibariyle 1 milyar dolar rakamını aştı. BatıAkdeniz ihracatı, 1 milyar dolar rakamına geçen yıla kıyasla 25 gün daha önce ulaştı. Bölgemizde gerçekleşen ihracatta geçen yıl 9 Ağustos tarihi itibariyle 1 milyar dolar rakamına ulaşılmıştı. Batı Akdeniz bölgesinden yılsonu itibariyle 2 milyar dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada önemli bir durak olarak gördükleri 1 milyar dolar ihracat rakamını geride bırakmanın ihracat ailesinde büyük bir mutluluk yaşattığını ve kendilerine moral verdiğini kaydetti. BAİB Başkanı Bahar, “Şimdi kısa sürede 1.5 milyar dolar rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ardından bölgemizden yılsonu itibariyle 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeye odaklanacağız” dedi.

Geçen yıla oranla 1 milyar dolar rakamına 25 gün daha önce ulaşmanın ihracat ailesi adına ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bahar, “Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen ihracat ailesinin tüm fertlerine BAİB Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.” İhracatta 1 milyar dolar rakamını geride bırakan Batı Akdeniz’de, 15 Temmuz itibariyle Yaş Meyve Sebze sektörü 285,3 milyon dolar, Maden sektörü 265 milyon dolar, Kimya sektörü 90,2 milyon dolar, Ağaç ve Orman sektörü 77,9 milyon dolar, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ise 54,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Bölge ihracatının 1 milyar dolara ulaştığı dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler ise; 141 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti, 75,5 milyon dolar ile Almanya, 66,8 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 45,2 milyon dolar ile Romanya, 45,1 milyon dolar ile Birleşik Devletler oldu.
 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:50
  1. Isparta
  2. Burdur
  3. Antalya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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